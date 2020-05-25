عمرو دياب يخضع لتحاليل كورونا

خضع الفنان عمر دياب لتحاليل فيروس كورونا المستجد، بعد احتمال إصابته، نتيجة تأكد إصابة الفنانة رجاء الجداوي.

َونقلت تقارير إعلامية مصرية، أن عمر دياب أجرى تحاليل كورونا، بعد إعلان إصابة رجاء الجداوي أمس الأحد بالفيروس، وهي التي انتهت منذ أيام قليلة من تصوير مسلسل “لعبة النسيان”، الذي تشارك ببطولته الفنانة دينا الشربيني زوجة عمر دياب، والتي من المؤكد أنها هي الأخرى أجرت التحاليل.

وأصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، حسب ما أكدته ابنتها، وهو ما أثار الرعب في صفوف طاقم المسلسل، من بينهم زوجة عمرو دياب دينا الشربيني، والتي جمعتها مشاهد قريبة بالجدار أثناء تصوير الحلقة الختامية من مسلسل لعبة النسيان.