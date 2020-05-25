وفيات كورونا تصل عتبة الـ200 حالة في المغرب.. وتسجيل 34 حالة شفاء جديدة

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الإثنين، مستجدات الحصيلة الوبائية، خلال 18 ساعة الأخيرة، وقالت إن عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب ارتفع إلى 4737 حالة، بعد تسجيل 34 حالة شفاء جديدة، بنسبة التعافي 63.2 في المائة.

بالمقابل ارتفع عدد الوفيات إلى 200 حالة، بعدما تم تسجيل وفاة جديدة، خلال الـ18 ساعة الماضية، فيما تناهز نسبة الفتك 2.7 في المائة.

كما أعلنت الوزارة عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المغرب إلى 7495 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم، بعد تسجيل 62 حالة جديدة.

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وأجرت المختبرات الوطنية خلال 18 ساعة الأخيرة ما مجموعه 93716 تحليلا مخبريا في عموم جهات المملكة.

وأضافت الوزارة ذاتها، على بوابتها الرسمية، الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، بلغ 139103 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات، والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة، والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية، ومسؤولية.