عاجل.. تسجيل حالة وفاة و62 إصابة جديدة بكورونا.. الحصيلة: 7495 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 7495 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الإثنين، بعد تسجيل 62 حالة جديدة.

وقالت الوزارة، إن عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب، ارتفع إلى 4737 حالة، بعد تسجيل 34 حالة شفاء جديدة.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى 200، بعدما تم تسجيل حالة وفاة جديدة، خلال الـ18 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 139103 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.