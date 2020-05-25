فيديو: يونس الميموني
لم يثن عيد الفطر عمال النظافة من كنس شوارع وأزقة مدينة طنجة، وجمع نفاياتها للحفاظ على نظافة عاصمة البوغاز.
وقال عامل نظافة لـ”اليوم 24″ إنه رغم الظروف الصعبة التي تمر منها البلاد، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، فإن عمال النظافة ظلوا جنودا مرابطين يكنسون وينظفون شوارع وأزقة المدينة من النفايات، طيلة 24 ساعة، للحفاظ على جماليتها.
وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة التزام الساكنة بإجراءات الحجر الصحي، وعدم رمي الكمامات والقفازات في الشارع بعد الانتهاء منها، حفاظا على سلامة عمال النظافة.
كانت هذه تفاصيل خبر عمال النظافة يؤدون واجبهم رغم الظروف الصعبة.. هكذا عيدهم في زمن الجائحة- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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