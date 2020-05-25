طقس الاثنين.. أجواء حارة مع سحب منخفضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة اليوم الاثنين، أن يظل الطقس حارا بكل من السهول الداخلية، ومنطقة سوس، والجنوب-الشرقي، وجنوب البلاد مع تشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، مرفوقة بكتل ضبابية على سواحل وسهول المحيط الأطلسي، وكذا على سواحل البحر الأبيض المتوسط.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة بالواجهة المتوسطية مع نزول قطرات خفيفة، وتمركز سحب غير مستقرة ومحملة بقطرات أو زخات مطرية ورعد فوق مرتفعات الأطلس والمناطق المجاورة لها. عدا ذلك، ستظل الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي أرجاء المملكة، هذا إلى جانب هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية وشرقية بمنطقة طنجة، بينما ستهب معتدلة إلى قوية بعض الشيء من القطاع الشرقي أو من الشمال أحيانا بالأقاليم الجنوبية ومن القطاع الغربي وأحيانا من الشمال بالسهول الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشمالي وأحيانا من الشرق بباقي الأرجاء الأخرى.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين بين 11 و17 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف، والهضاب العليا الشرقية، وما بين 24 و30 درجة بالسايس، وداخل منطقتي الغرب واللوكوس، وسهول كل من تادلة وتانسيفت والرحامنة، ومنطقة سوس، والجنوب-الشرقي، وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 17 و24 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 24 و30 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف، والهضاب العليا الشرقية، وأقصى شمال المنطقة الشرقية، والساحل المتوسطي، ومنطقة طنجة، وما بين 30 و36 درجة في ما تبقى من المنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي، وجوار سواحل المحيط الأطلسي، وما بين 36 و43 درجة بكل من السايس، والسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وسوس، وأقصى الجنوب-الشرقي للمملكة، وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 43 و45 درجة بجنوب الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائج بالبوغاز، وهائج ما بين كاب سبار تيل والعرائش وما بين الرباط كاب غير، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.