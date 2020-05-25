تواصُل البحث عن الفنان أيمن صافية المفقود منذ الأمس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تستمر لليوم الثاني على التوالي جهود إنقاذ الفنان أيمن صافية، الذي فقدت آثاره في شاطئ عتليت أثناء سباحته.
وناشدت الشرطة الجمهور للمساعدة في البحث.
وقالت الشرطة إنّها تقوم بالبحث عنه باستخدام طائرات تقوم بمسح البحر قبالة شواطئ حيفا، عبر وسائل تكنولوجية خاصّة، بالإضافة إلى عمليات البحث الراجلة على طول الشاطئ.
وصافية فنان راقص، من مواليد كفر ياسيف ويقيم في حيفا، ويبلغ من العمر 29 عامًا.
وتخيّم أجواء من القلق على عائلة الشاب وأصدقائه، الذين قالوا إن آثاره فقدت عند الساعة 11 ظهرًا بعدما دخل إلى المياه ليسبح، ولم يخرج من ذلك الحين.
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