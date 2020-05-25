الاحتلال يطلق النار على شابين فلسطينيين شمالي رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، الإثنين، النار على شابيّن فلسطينّيين شمالي رام الله. وادّعى الاحتلال أن الشابين حاولا طعن جنود قرب مستوطنة "عميحاي". وبحسب شهود عيان، فإنّ مواجهات اندلعت بين الاحتلال وبين 8 شبّان فلسطينيّين، تخلّلتها محاولة من شابين لطعن جنود الاحتلال. وذكرت مصادر طبيّة إن إصابتي الشابين جاءتا في نصف جسدهما السفلي.

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