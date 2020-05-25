حالة الطقس: لطيف نهارًا وبارد ليلا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم، الإثنين، ويسود جو معتدل جدًا في ساعات النهار، بينما تنخفض درجات الحرارة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وغدًا الثلاثاء، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو صيفيًا عاديًا وحارًا نسبيًا إلى حار في وقت الظهيرة ومنعشًا ولطيفًا في ساعات المساء والليل. تكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية.
وبعد غدٍ، الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو صيفيًا عاديًا ولطيفًا في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة والمناطق الساحلية من فلسطين، ويسود جو حار نسبي في المناطق السهلية نهارًا. بينما في ساعات الليل يكون الجو لطيفًا ومنعشًا. الرياح تكون شمالية غربيّة.
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