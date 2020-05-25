شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استئناف الرحلات.. الفوضى تسيطر على المطارات الهندية والان نبدء بالتفاصيل
استأنفت الهند اليوم الاثنين الرحلات الجوية الداخلية، وذلك بعد شهرين من فرض إجراءات إغلاق لاحتواء تفشي فيروس كورونا، ولكن سادت الفوضى في المطارات الكبرى بالمدن الرئيسية في ظل إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية.
وكان قد تم تعليق الرحلات الجوية في أواخر شهر مارس الماضي، مما جعل قطاع الطيران المحلي على وشك الانهيار.
وقالت السلطات إنه تم إلغاء أكثر من 80 رحلة جوية من وإلى العاصمة نيودلهي اليوم، حيث اشتكى الركاب من أنه لم يتم إبلاغهم بالالغاء حتى اللحظة الأخيرة.
وشهدت مطارات في مومباي وشيناي حالات فوضى مماثلة، حيث عرضت القنوات الاخبارية المحلية صورا للكثير من الركاب وهم يجلسون خارج المطارات بعد إلغاء رحلاتهم.
وبدا الوضع أكثر فوضوية بعدما أعلنت الولايات قواعد حجر صحي وعزل ذاتي مختلفة للركاب من أجل مواجهة المخاوف المتعلقة بانتقال العدوى من مدن أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد استئناف الرحلات.. الفوضى تسيطر على المطارات الهندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.