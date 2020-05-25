شكرا لقرائتكم خبر عن 56 ألف إصابة بفيروس كورونا في باكستان والان نبدء بالتفاصيل
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 56 ألفا و349 حالة بحلول اليوم الإثنين، بعد تأكيد إصابات جديدة.
كانت باكستان قد سجلت حتى أمس الأحد 54 ألفا و601 حالة إصابة.
ووفقا لما أورده موقع"جيو نيوز" الإخباري اليوم، تصدر إقليم السند القائمة من حيث عدد الإصابات بواقع 22 ألف و491 إصابة، يليه إقليم البنجاب بواقع 20 ألف و77 إصابة ، وتوزعت الحالات الأخرى على باقي الأقاليم الباكستانية.
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