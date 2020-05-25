شكرا لقرائتكم خبر عن ‏ الكويت: شفاء 504 حالات من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، شفاء 504 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 6621 حالة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس. مشيرة الى انه سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.