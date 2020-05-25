شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء أوروبيون: هجمات إرهابية بأسلحة بيولوجية عقب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

حذر خبراء أمن في مجلس أوروبا من خطر التعرض لهجمات إرهابية بأسلحة بيولوجية في أعقاب جائحة كورونا.

ونقلت صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الاثنين عن بيان للجنة مكافحة الإرهاب في مجلس أوروبا: "جائحة كوفيد19- أظهرت مدى ضعف المجتمعات الحديثة تجاه حالات العدوى الفيروسية وقدرتها على الزعزعة".

وأضاف الخبراء أنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن الجماعات الإرهابية ستنسى الدرس المستفاد من جائحة كورونا، مؤكدين أن كافة الدول عرضة لهذا الخطر، وكتبوا: "الضرر سيكون سريعا وربما عالميا".

وجاء في البيان أن استخدام الإرهابيين المتعمد لمسببات الأمراض أو مواد بيولوجية فعالة أخرى "قد يكون مؤثرا للغاية"، حيث من الممكن أن يصبح الضرر على الناس والاقتصاد أكبر بكثير من الهجمات الإرهابية "التقليدية"، وقد يتسبب ذلك في شلل مجتمعات لفترات طويلة ونشر الخوف وانعدام الثقة على نحو متجاوز للمجتمعات المتضررة على نحو مباشر.