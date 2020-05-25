عمليات بغداد تصدر توضيحاً بشأن استثناءات الإعلاميين

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "لم يصدر أي منع لحركة الاعلاميين وفق الاستثناءات الممنوحة لهم من قبل قرارات لجنة الامر الديواني 55 واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وأضافت، أن "التوضيح الذي صدر هو لإلزام أصحاب الاستثناءات مِن استخدامها للعمل الرسمي فقط بعيداً عن التواصل الاجتماعي والزيارات المتبادلة والامور الشخصية"، داعيةً الإعلاميين إلى "ضرورة التعاون مع الاجهزة الامنية فهي تقف في أصعب المواقف لتأمين سلامة الجميع".