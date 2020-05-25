عمليات بغداد تصدر توضيحاً بشأن استثناءات الإعلاميين

أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، بياناً بشأن الاستثناءات الممنوحة للإعلاميين من حظر التجوال.
وأضافت، أن "التوضيح الذي صدر هو لإلزام أصحاب الاستثناءات مِن استخدامها للعمل الرسمي فقط بعيداً عن التواصل الاجتماعي والزيارات المتبادلة والامور الشخصية"، داعيةً الإعلاميين إلى "ضرورة التعاون مع الاجهزة الامنية فهي تقف في أصعب المواقف لتأمين سلامة الجميع".
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