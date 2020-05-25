تسجيل إصابتين بفايروس كورونا في النجف

اعلن محافظ النجف الاشرف ورئيس خلية الأزمة في المحافظة لؤي الياسري، الاثنين، تسجيل إصابتين بفيروس كورونا.
وقال الياسري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "المحافظة سجلت إصابتين حاملة لفيروس كورونا هذا اليوم الاثنين".
ودعا الياسري، أبناء النجف الى "الالتزام بقرارات خلية الأزمة للحد من انتشار الوباء وهي من مسؤولية الجميع، والالتزام أيضًا بالتوصيات الصادرة من قبل فرقنا الصحية للخلاص نهائيا من الجائحة".
ودعا الياسري، أبناء النجف الى "الالتزام بقرارات خلية الأزمة للحد من انتشار الوباء وهي من مسؤولية الجميع، والالتزام أيضًا بالتوصيات الصادرة من قبل فرقنا الصحية للخلاص نهائيا من الجائحة".
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