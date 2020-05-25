حقوق الإنسان: تلقينا مناشدات بتقييد عمل كوادر طبية وصحفية ببغداد وندعو لاعتماد الاستثناءات

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان، الاثنين، أنها تلقت مناشدات كثيرة بوجود "تقييد عمل وعرقلة تنقل" كوادر طبية وصحفية في أغلب نقاط تفتيش العاصمة بغداد، داعيةً إلى ضرورة اعتماد الاستثناءات الرسمية الخاصة بتلك الكوادر والممنوحة من الجهات العليا.

وذكرت المفوضية في بيان تلقته الخليج 365، أنه "في الوقت الذي تثمن المفوضية العليا لحقوق الانسان الدور الكبير والانساني الذي تقوم به قواتنا الأمنية في محافظة بغداد من اجل تطبيق الحظر الصحي ومنع انتشار الوباء اكثر، نطالبها بضرورة اعتماد الاستثناءات الرسمية الممنوحة من الجهات العليا والتي تخص الكادر الطبي والصحي والذين يتطلب طبيعة عملهم حرية وسرعة الحركة والتنقل للوصول الى واجباتهم ومهامهم بسلاسة، والكوادر الاعلامية التي تعد الحجر الاساس في برامج التوعية والتثقيف والدور الرقابي الذي تقوم به باعتبارها السلطة الرابعة".



وأضافت "وردتنا مناشدات كثيرة من الكوادر الطبية والصحية والصحفيين والعاملين في مجال الاعلام بوجود تقييد لعملهم وعرقلة لتنقلهم والغاء اعتماد الاستثناءات الممنوحة مسبقا لمهم في اغلب سيطرات بغداد، ونشيرها الى ان القانون الدولي لحقوق الانسان يمنح الحكومات صلاحية وسلطة اصدار قرارات واتخاذ اجراءات معينة لمنع انتشار المرض عند حدوث الأوبئة والطوارئ الصحية شريطة ان يكون ذلك بقانون وحسب الضرورة الملحة وتكون الاجراءات موازية لهذه الضرورة الصحية وان لا تمس جوهر الحقوق الاساسية والتي اهمها الحق في الحياة والحق في الصحة بالإضافة الى الشفافية وحق الحصول على المعلومة وحرية الاعلام".

