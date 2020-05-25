القبض على 210 مخالفين للحظر و9 مخمورين خلال الـ24 ساعة الماضية في بغداد

وذكرت المديرية في بيان تلقته الخليج 365، ان "دوريات النجدة، قامت بعدد من الممارسات الأمنية ضمن مناطق متفرقة من العاصمة للحد من المخالفات القانونية وبث روح الطمأنينة للمواطنين".

وأوضحت ان "دورياتها تمكنت من ضبط سيارتين عليهما اشارة حجز ضمن مناطق (المحمودية والوزيرية)، والقبض على 210 مخالفا لتعليمات وأوقات حظر التجوال و تسعة مخمورين لاعتراضهم سبيل المارة".



وأكدت المديرية "قيام مفارزها بالقاء القبض على متهمين بقضايا تنوعت بين حيازة الحبوب والمواد المخدرة وتهريب المواشي"، مشيرة إلى "قيامها بإحالة جميع المتهمين إلى الجهات المعنية لغرض استكمال الإجراءات القانونية".