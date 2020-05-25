القبض على 210 مخالفين للحظر و9 مخمورين خلال الـ24 ساعة الماضية في بغداد

اعلنت مديرية النجدة في بغداد، الاثنين، القبض على 210 مخالفين لحظر التجوال و9 مخمورين بالإضافة الى متهمين اثنين خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت المديرية في بيان تلقته الخليج 365، ان "دوريات النجدة، قامت بعدد من الممارسات الأمنية ضمن مناطق متفرقة من العاصمة للحد من المخالفات القانونية وبث روح الطمأنينة للمواطنين".
وأوضحت ان "دورياتها تمكنت من ضبط سيارتين عليهما اشارة حجز ضمن مناطق (المحمودية والوزيرية)، والقبض على 210 مخالفا لتعليمات وأوقات حظر التجوال و تسعة مخمورين لاعتراضهم سبيل المارة".
وأكدت المديرية "قيام مفارزها بالقاء القبض على متهمين بقضايا تنوعت بين حيازة الحبوب والمواد المخدرة وتهريب المواشي"، مشيرة إلى "قيامها بإحالة جميع المتهمين إلى الجهات المعنية لغرض استكمال الإجراءات القانونية".
وأوضحت ان "دورياتها تمكنت من ضبط سيارتين عليهما اشارة حجز ضمن مناطق (المحمودية والوزيرية)، والقبض على 210 مخالفا لتعليمات وأوقات حظر التجوال و تسعة مخمورين لاعتراضهم سبيل المارة".
وأكدت المديرية "قيام مفارزها بالقاء القبض على متهمين بقضايا تنوعت بين حيازة الحبوب والمواد المخدرة وتهريب المواشي"، مشيرة إلى "قيامها بإحالة جميع المتهمين إلى الجهات المعنية لغرض استكمال الإجراءات القانونية".
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