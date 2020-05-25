السلطة الفلسطينية تنفي مزاعم إسرائيل عن عملية الطعن

نفت السلطة الفلسطينية مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن محاولة فلسطينيين طعن جنود بالضفة الغربية في وقت سابق من اليوم الإثنين.



وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن شابين إثنين "أصيبا برصاص مستوطنين إرهابيين في بلدة المغير شمال شرق رام الله نقلا على إثرها إلى المستشفى".



وأضافت في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه أن "عصابات المستوطنين قامت بمهاجمة رعاة أغنام فلسطينيين والاعتداء عليهم تحت حماية قوات الاحتلال التي تدخلت بإلقاء قنابل غاز المسيل للدموع بهدف توفير الحماية للمستوطنين".

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وأدانت وزارة الخارجية " بأشد العبارات اعتداءات المستوطنين وميليشياتهم المسلحة على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومواشيهم في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأشارت إلى أن "ميلشيات المستوطنين المسلحة هي الكتيبة المتقدمة لجيش الاحتلال لتنفيذ مخططات الضم والتوسع، في استغلال بشع للانشغال الفلسطيني والعالمي بمواجهة وباء كورونا".

وكان الجيش الإسرائيلي زعم أن الفلسطينيين حاولا تنفيذ عملية طعن، وأطلق النار عليهما ما أسفر عن إصابتهما قبل أن ينجحا في القرار من المكان، فيما لم تقع أي إصابات في صفوف الاحتلال.