شفاء 504 مصابين بكورونا في الكويت ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 6621

أعلنت وزارة الصحة ​الكويت​ية "شفاء 504 حالات من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​)، ليرتفع بذلك عدد الحالات الّتي تعافت وتماثلت للشفاء في الكويت إلى 6621 حالة".

وأوضحت في بيان، أنّ "التحاليل والفحوص المخبريّة والإشعاعيّة أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس"، مشيرةً إلى أنّه "سيتمّ نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصَّص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".

وكانت قد ذكرت يوم أمس الأحد، أنّه "تمّ تسجيل 838 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجّلة في الكويت إلى 21302 حالة؛ بالإضافة إلى تسجيل 8 حالات وفاة جديدة".