أعلنت وزارة الصحة الكويتية "شفاء 504 حالات من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات الّتي تعافت وتماثلت للشفاء في الكويت إلى 6621 حالة".
وأوضحت في بيان، أنّ "التحاليل والفحوص المخبريّة والإشعاعيّة أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس"، مشيرةً إلى أنّه "سيتمّ نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصَّص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".
وكانت قد ذكرت يوم أمس الأحد، أنّه "تمّ تسجيل 838 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجّلة في الكويت إلى 21302 حالة؛ بالإضافة إلى تسجيل 8 حالات وفاة جديدة".
كانت هذه تفاصيل خبر شفاء 504 مصابين بكورونا في الكويت ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 6621 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.