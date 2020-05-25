الإمارات تسمح بعودة أصحاب الإقامات السارية الموجودين خارج البلاد بحزيران

اشارت صحيفة "البيان" الى إن "حكومة الإمارات قررت السماح لحاملي الإقامات السارية الموجودين خارج الدولة بالعودة إليها بدءا من 1 حزيران".
وكانت حكومة الإمارات قد أصدرت في 19 آذار 2020 قرارا بتعليق دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة حتى إشعار آخر، بسبب انتشار فيروس كورونا وكإجراء احترازي للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
وفي إطار محاربتها لتفشي فيروس "كورونا"، قررت الإمارات في وقت سابق تطبيق حل جديد في إطار المكافحة، بفرض ارتداء سوار معصم إلكتروني من إصدار مراكز الفحص، على كل شخص جاءت نتائج التحليل الخاصة به لفيروس كورونا إيجابية، وذلك لضمان التزامه بإجراءات الحجر.
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