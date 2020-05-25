الصحة السورية: تسجيل 20 إصابة جديدة بكورونا بين السوريين القادمين من الخارج

أعلنت ​وزارة الصحة السورية​ "تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، بين السوريين القادمين إلى البلاد، هم: 15 من ​الكويت​، 3 من ​السودان​، 1 من ​روسيا​ و1 من ​الإمارات​، ما يرفع حصيلة الإصابات المسجّلة في ​سوريا​ إلى 106 إصابات".

وكانت قد أفادت الوزارة يوم أمس، بـ"تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بين السوريين الوافدين من الخارج، منها 6 من الإمارات و2 من السودان و4 من روسيا و4 من الكويت، ما يرفع حصيلة الإصابات المسجّلة في سوريا إلى 86 إصابة مؤكّدة". ولفتت إلى أنّ "من ناحية أُخرى، تماثلت 4 حالات من الإصابات المسجّلة للشفاء، ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 41".