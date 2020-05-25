الصحة السورية: تسجيل 20 إصابة جديدة بكورونا بين السوريين القادمين من الخارج

أعلنت وزارة الصحة السورية "تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، بين السوريين القادمين إلى البلاد، هم: 15 من الكويت، 3 من السودان، 1 من روسيا و1 من الإمارات، ما يرفع حصيلة الإصابات المسجّلة في سوريا إلى 106 إصابات".
وكانت قد أفادت الوزارة يوم أمس، بـ"تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بين السوريين الوافدين من الخارج، منها 6 من الإمارات و2 من السودان و4 من روسيا و4 من الكويت، ما يرفع حصيلة الإصابات المسجّلة في سوريا إلى 86 إصابة مؤكّدة". ولفتت إلى أنّ "من ناحية أُخرى، تماثلت 4 حالات من الإصابات المسجّلة للشفاء، ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 41".
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