أعلن المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّه "وردت تقارير عن محاولة ارتكاب عمليّة طعن بالقرب من بلدة عميحاي شرقي ​رام الله​، حيث حاول مخرّبان طعن جنود في المنطقة"، موضحًا أنّ "الجنود ردّوًا ب​إطلاق نار​ نحو المخربَين، ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي أطلق النار على فلسطينيَين بزعم محاولتهما تنفيذ عملية طعن بشرق رام الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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