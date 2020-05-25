الشرطة النمساوية تضبط رئيس البلاد أثناء مخالفته تدابير الحظر

ضبطت ​الشرطة النمساوية​ رئيس البلاد ألكسندر فان دير بيلين وزوجته دوريس شميداور أثناء مخالفتهما قواعد الحظر، حيث بقيا داخل أحد المطعم بالعاصمة ​فيينا​ بعد بدء ساعات الغلق المفروض في إطار تدابير مكافحة ​كورونا​.

وأكد فان دير بيلين الواقعة، واعتذر عنها، مضيفا :"لقد تجاذبنا أطراف الحديث وللأسف أغفلنا الوقت".

من جانبها، أكدت الشرطة أيضا أنها وجدت الرئيس خلال تفتيش في مطعم مفتوح بقلب مدينة فيينا، بحسب شبكة "إيه بي سي" الأميركية.