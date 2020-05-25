الشرطة النمساوية تضبط رئيس البلاد أثناء مخالفته تدابير الحظر

ضبطت الشرطة النمساوية رئيس البلاد ألكسندر فان دير بيلين وزوجته دوريس شميداور أثناء مخالفتهما قواعد الحظر، حيث بقيا داخل أحد المطعم بالعاصمة فيينا بعد بدء ساعات الغلق المفروض في إطار تدابير مكافحة كورونا.
وأكد فان دير بيلين الواقعة، واعتذر عنها، مضيفا :"لقد تجاذبنا أطراف الحديث وللأسف أغفلنا الوقت".
من جانبها، أكدت الشرطة أيضا أنها وجدت الرئيس خلال تفتيش في مطعم مفتوح بقلب مدينة فيينا، بحسب شبكة "إيه بي سي" الأميركية.
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