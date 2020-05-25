الازهر يحيل اماما مزيفا للتحقيق بعد فيديو فراره من الشرطة بمصر

أعلن ​الأزهر​ إحالة الإمام المزيف إلى التحقيق، بسبب محاولته إمامة ​الصلاة​ ببعض الفتيان، رغم إجراءات الحجر الصحي العام لمكافحة الفيروس التاجي، وفراره أمام ​الشرطة​.

وكشف الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الإمام المزيف الذي انتشر له ​فيديو​ وهو يهرب من الشرطة لمحاولة إقامة صلاة العيد بنبروة بمحافظة الدقهلية، هو مجرد طالب ثبت أنه محول من التربية والتعليم العام قبل الماضي، وأنه في المرحلة الإعدادية لا الثانوية، وسوف يحال للتحقيق عقب العيد مباشرة.

واشار الى ان "هذا العمل مخالف لما دعا إليه الأزهر والأوقاف والإفتاء، ومخالف لتعليمات ​مجلس الوزراء​، وهو ليس إماما ولم يصرح له بذلك وما رأيناه في الفيديو لا يليق بطالب ينتمى للأزهر الشريف".

لكن ​وزارة​ الأوقاف أوضحت في بيان، أنه بتتبع الفيديو والمنطقة التي تم تسجيله فيها، تبين أنها بعيدة عن المساجد، وأن "بطل الفيديو" طالب في الصف الثالث الثانوي الأزهري يدعى "محمود.م.ا"، وتم إخطار الجهات المعنية للتأكد من صحة الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان الشخص المقبوض عليه قد اعترف بمحاولته إقامة صلاة العيد بمنطقة نبروة فى الدقهلية، وبأن بعض الصبية طلبوا منه إمامتهم في الصلاة، وعندما شاهد ​سيارة​ الشرطة هرب موليا الأدبار.