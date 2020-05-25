وزيرة اسبانية: السياح الاجانب يمكنهم المجيء الى اسبانيا ابتداء من تموز

أشارت وزيرة ​السياحة​ الإسبانية الى إن "السياح الأجانب يمكنهم حجز عطلاتهم في ​إسبانيا​ بدءا من تموز حيث سيكون الحجر الصحي الذاتي لمدة أسبوعين للمسافرين القادمين من الخارج قد تم تعليقه غالبا بحلول ذلك الموعد".

تعتمد إسبانيا بشكل أساسي على السياحة، وهي إحدى أكثر دول ​العالم​ تضررا من ​فيروس كورونا​، وتعمل حاليا على تخفيف القيود الصارمة تدريجيا لكنها تبقي على الحجر الصحي للزائرين لمنع حدوث موجة ثانية من العدوى.

وشددت الوزيرة رييس ماروتو في ​مقابلة​ مع محطة الإذاعة المحلية "أوندا ثيرو" على انه "من المناسب تماما التخطيط للعطلات الصيفية في إسبانيا في تموز".

ودخلت إسبانيا الآن الشهر الثالث من ​حالة الطوارئ​ الوطنية بعد أن شهدت أحد أكبر معدلات الوفاة بفيروس كورونا في العالم مقارنة بعدد سكانها، وكانت ​مدريد​ الأكثر تضررا من الوباء.