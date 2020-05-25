رئيس المكسيك: "كورونا" قد يكلف البلاد مليون وظيفة لكننا سنوفر مليوني وظيفة جديدة

لفت رئيس ​المكسيك​ ​أندريس مانويل لوبيز أوبرادور​، في كلمة تلفزيونيّة، إلى أنّ "بحسب توقّعاتي، فإنّه مع وجود فيروس "كورونا" المستجد سيتمّ فقدان مليون وظيفة"، مع استمرار إغلاق صناعات كثيرة تُعدّ غير أساسيّة. وأعلن "أنّنا سنوفّر مليوني وظيفة جديدة".

وكان ​الاقتصاد​ المكسيكي يعاني ركودًا بالفعل قبل بدء الجائحة، وتوقّعت بنوك استثماريّة مختلفة انكماشًا يبلغ تسعة في المئة هذا العام، وحدوث تعافٍ تدريجي فقط العام المقبل.

وقد أصدرت الحكومة المكسيكية الأسبوع الماضي إرشادات لاستئناف العمل في صناعة السيارات والتعدين والبناء، في ثاني أكبر اقتصاد ب​أميركا اللاتينية​ والمرتبط ب​الولايات المتحدة الأميركية​ وكندا من خلال اتفاقيّة للتجارة الحرة.