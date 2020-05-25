لفت رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في كلمة تلفزيونيّة، إلى أنّ "بحسب توقّعاتي، فإنّه مع وجود فيروس "كورونا" المستجد سيتمّ فقدان مليون وظيفة"، مع استمرار إغلاق صناعات كثيرة تُعدّ غير أساسيّة. وأعلن "أنّنا سنوفّر مليوني وظيفة جديدة".
وكان الاقتصاد المكسيكي يعاني ركودًا بالفعل قبل بدء الجائحة، وتوقّعت بنوك استثماريّة مختلفة انكماشًا يبلغ تسعة في المئة هذا العام، وحدوث تعافٍ تدريجي فقط العام المقبل.
وقد أصدرت الحكومة المكسيكية الأسبوع الماضي إرشادات لاستئناف العمل في صناعة السيارات والتعدين والبناء، في ثاني أكبر اقتصاد بأميركا اللاتينية والمرتبط بالولايات المتحدة الأميركية وكندا من خلال اتفاقيّة للتجارة الحرة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المكسيك: "كورونا" قد يكلف البلاد مليون وظيفة لكننا سنوفر مليوني وظيفة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.