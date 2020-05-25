رئيسة تايوان تعهدت بتقديم المساعدة اللازمة لشعب هونغ كونغ بوجه قانون للأمن القومي اقترحته الصين

أعلنت رئيسة ​تايوان​ تساي إينج وين أنّ "بلادها ستقدّم لشعب ​هونغ كونغ​ المساعدة اللّازمة"، وذلك بعد تجدّد ​الاحتجاجات​ في تلك المنطقة الّتي تحكمها ​الصين​ ضدّ قانون للأمن القومي اقترحته بكين حديثًا.

ولفتت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "القانون المقترَح يمثّل تهديدًا خطيرًا للحريّات في هونغ كونغ واستقلالها القضائي"، مشدّدةً على أنّ "الرصاص والقمع ليس هما السبيل لمعالجة طموحات شعب هونغ كونغ في الحرية والديمقراطيّة". وركّزت على أنّ "في مواجهة هذا الموقف المتغيّر، مدّ ​المجتمع الدولي​ يد المساعدة بشكل استباقي لشعب هونغ كونغ".

وكانت قد أطلقت الشرطة في هونغ كونغ قنابل ​الغاز​ ومدافع المياه لتفريق آلاف المحتجّين، الّذين احتشدوا يوم أمس الأحد للاحتجاج على خطّة بكين فرض قوانين الأمن القومي على المدينة.