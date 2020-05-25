مجلة أميركية تقارن بين "سو-57" والمقاتلات الأميركية

قارنت المجلة الأميركية "The National Interest" بين خصائص الطائرة الروسية "سو-57" وقدرات الطيران الأميركي.
ولفتت المجلة الى ان "المقاتلة غير المرئية من الجيل الخامس "سو-57" نجحت في اجتياز اختبارات الحكومة الأخيرة بنجاح"، معتبرة أن "بعض خصائصها لا تزال سرية".
وتعتبر المقاتلة ذو المحركين منافسًا لطائرة "F-22" الأميركية، مشددة على أن " في الطائرات الروسية مزيج من أجزاء التخفي: حواف بدن الطائرة وحواف الجناح لها زاوية الاجتياح العكسي، مما يسمح لها بالبقاء "غير مرئية" للرادارات، وفقا للمجلة".
وأضافت المجلة: "المقاتلة تبدو غير واضحة حقًا"، مشيرة الى أن "المشكلة المحتملة الوحيدة هي العادم الحراري. ومع ذلك، وفقا لتقرير عام 2010، تم التعامل مع هذه المشكلة منذ المراحل الأولى من التطوير".
وشددت الشركة المصنعة للمقاتلة، في بيان على إن "استخدام المواد المركبة والتقنيات المتقدمة، فضلا عن الديناميكا الهوائية المحسنة وتخفيض الخصائص الحرارية للمحرك يقلل إلى أدنى حد من التردد اللاسلكي والرؤية البصرية والأشعة تحت الحمراء"، معتبرة ان "كل هذه الميزات تزيد بشكل كبير من الفعالية القتالية للطائرة".
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