الصحة الأفغانية: تسجيل 591 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة ​الصحة​ الأفغانية تسجيل 591 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع الإجمالي إلى 11171. هذا ويواصل فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، انتشاره بشكل كبير في مختلف دول العالم، بعد ظهوره للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية نهاية العام الماضي، حيث انتشر الفيروس المستجد بشكل كبير في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية. فيما شهد العالم أيضا ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 230 ألف حالة.​​​​​​​​​​​​​​

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