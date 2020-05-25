نفى مكتب الاعلام في ​رئاسة الجمهورية​ الشائعات التي طالت صحة ​الرئيس ميشال عون​، مشددا على انه "ستتم ملاحقة مطلقي ومروجي الشائعات الخبيثة واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب الاعلام بالرئاسة ينفي الشائعات حول صحة الرئيس عون: سنلاحق مطلقيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.