رئيس الوزراء الياباني: سيتم رفع القيود عن رحلات السفر الداخلي اعتبارا من 19حزيران

أشار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الى انه " سيتم رفع القيود عن رحلات السفر الداخلي اعتبارا من 19حزيران".
هذا ووافقت اليابان، على استخدام عقار رمديسيفير الذي تنتجه شركة "غيلياد ساينسز" علاجا لمرض كوفيد-19، ليكون بذلك أول دواء مصرح به رسميا في اليابان لعلاج هذا المرض.
وتوصلت اليابان إلى القرار بعد ثلاثة أيام فقط من تقديم شركة الأدوية الأميركية طلبا للحصول على الموافقة.
واشار مسؤول بوزارة الصحة اليابانية خلال إفادة صحفية الى انه "حتى الآن لا يوجد دواء متاح لعلاج فيروس كورونا هنا، ومن ثم فإن الموافقة على هذا العقار خطوة كبيرة بالنسبة لنا".
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