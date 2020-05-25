تمديد تعليق جلسات المحاكم حتى 7 حزيران

أصدرت وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ ورئيس ​مجلس القضاء الأعلى​ القاضي ​سهيل عبود​ تعميما مشتركا يمدد في موجبه تعليق جلسات المحاكم، وجاء فيه: "عطفا على تعاميم سابقة، ونظرا للظروف الاستثنائية المستمرة المتعلقة ب​فيروس كورونا​، وانسجاما مع مقررات ​مجلس الوزراء​ تاريخ 5/5/2020، نقرر ما يلي:

- تمديد تعليق الجلسات لغاية 7/6/2020، في المحاكم والدوائر القضائية كافة، باستثناء جلسات إصدار الأحكام.

- الإستمرار في البت بطلبات تخلية الموقوفين من قبل المراجع القضائية الجزائية، وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.

- الإستمرار في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة من قبل المراجع القضائية المدنية المختصة، بما فيها طلبات الحجز الإحتياطي.

- تأمين الأعمال الإدارية في الأقلام في حدها الأدنى، من خلال تواجد موظفين اثنين، ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة".