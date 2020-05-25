للحد من انتشار كورونا .. الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى الكونغو الديمقراطية

أرسلت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، طائرة مساعدات تحتوى على 5 أطنان من الإمدادات الطبية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، لدعمها فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وسيستفيد منها أكثر من 5 آلاف من العاملين فى مجال الرعاية الصحيةلتعزيز جهودهم فى احتواء انتشار الفيروس.
وقال السفير الإماراتى لدى جمهورية رواندا، هزاع محمد خرصان القحطانى، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن تقديم دولة الإمارات للمساعدات اليوم يؤكد شراكتنا
وقدمت الإمارات، أكثر من 646 طناً من المساعدات لأكثر من 55 دولة، استفاد منها نحو 646 ألفا من المهنيين الطبيين.
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