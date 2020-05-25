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سوريا تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا للإصابات اليومية بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس بين السوريين القادمين إلى البلاد وهو أعلى رقم يسجل في يوم واحد وفقا لموقع روسيا اليوم.

 

وقالت وزارة الصحة إن الإصابات الجديدة تم تسجيلها بين السوريين القادمين إلى البلاد وأوضحت أن

منهم 15 من الكويت و3 من السودان وإصابة من كل من روسيا والإمارات، ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا إلى 106 إصابات.

 

ويعد هذا الرقم هو الأعلى الذي يتم تسجيله

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في يوم واحد، منذ الإعلان عن أول إصابة في 22 مارس الماضي.

 

ويرتفع عدد حالات الإصابة في البلاد بشكل مطرد ليسجل أرقاما متزايدة، وجميع الإصابات الجديدة تم تسجيلها وسط السوريين القادمين من الخارج.

 

وكانت الوزارة أعلنت أمس تسجيل 16 إصابة جديدة لقادمين من الخارج، ويوم السبت الماضي تم تسجيل 11 إصابة لقادمين من الكويت.

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