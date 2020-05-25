غواصة صاروخية جديدة تدخل الخدمة بكوريا الشمالية

قالت وكالة "يونهاب"، إن الاستخبارات الكورية الجنوبية، تواصل رصد ومراقبة احتمال ظهور غواصة صاروخية جديدة في القريب العاجل، لتنضم إلى سلاح البحرية الكوري الشمالي.

ونقلت الوكالة اليوم، عن مصدر في الاستخبارات الكورية الجنوبية: "وفقا لمعلوماتنا فإن الغواصة جاهزة لدخول الخدمة في قوام

القوات البحرية لكوريا الشمالية. نتابع عن كثب عملية دخولها الخدمة القتالية".

ووفقا للمعلومات الاستخباراتية الكورية الجنوبية، تم بناء غواصة صاروخية غير نووية جديدة، في أحواض بناء السفن العسكرية في مدينة سينبو على الساحل

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الشرقي للبلاد". وتعتقد الاستخبارات أن إزاحة مياه الغواصة الجديدة تبلغ 3 آلاف طن، وهي مسلحة بثلاثة صواريخ باليستية متوسطة المدى من نوع بوكجكسونج -3.

وفي أكتوبر 2019، تم تنفيذ أول اختبار لهذا الصاروخ، الذي يبلغ مداه 450 كلم.

وأشارت وكالة "يونهاب"، إلى أن الغواصة الصاروخية الجديدة قد تصبح جزءا من القوات الاستراتيجية لكوريا الشمالية.