كوريا الجنوبية تلزم الركاب بارتداء الكمامات عند استخدام الحافلات

قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إنها ستعزز إرشادات الوقاية من فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) فيما يتعلق باستخدام وسائل النقل العام حيث من المقرر إلزام الركاب بارتداء كمامات الوجه عند استخدام الحافلات وسيارات الأجرة.
يرتدون كمامات الوجه بدءا من يوم غد الثلاثاء، كما سيكون ارتداء كمامات الوجه إلزاميا على جميع سائقي الحافلات وسيارات الأجرة ابتداء من يوم الغد، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب.
ويمكن لسائقي الحافلات وسيارات الأجرة رفض ركوب الأشخاص الذين لا
عقوبة على سائقي الحافلات وسيارات الأجرة عند رفضهم ركوب شخص ما، غير أنها ستعفيهم من فرض العقوبة مثل تعليق العمل ودفع الغرامة بشكل مؤقت، في حال رفضهم ركوب الأشخاص غير المرتدين لكمامات الوجه.
وأعلنت وزارة النقل أنها كانت تفرض
كما قالت الوزارة إنه اعتبارا من بعد غدا الأربعاء، سيطلب من جميع ركاب الطائرات على الرحلات الجوية الداخلية والدولية ارتداء كمامات الوجه على متن الطائرة.
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