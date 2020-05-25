الارشيف / اخبار العالم

كوريا الجنوبية تلزم الركاب بارتداء الكمامات عند استخدام الحافلات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إنها ستعزز إرشادات الوقاية من (كوفيد-19) فيما يتعلق باستخدام وسائل النقل العام حيث من المقرر إلزام الركاب بارتداء كمامات الوجه عند استخدام الحافلات وسيارات الأجرة.


ويمكن لسائقي الحافلات وسيارات الأجرة رفض ركوب الأشخاص الذين لا

يرتدون كمامات الوجه بدءا من يوم غد الثلاثاء، كما سيكون ارتداء كمامات الوجه إلزاميا على جميع سائقي الحافلات وسيارات الأجرة ابتداء من يوم الغد، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب.


وأعلنت وزارة النقل أنها كانت تفرض

عقوبة على سائقي الحافلات وسيارات الأجرة عند رفضهم ركوب شخص ما، غير أنها ستعفيهم من فرض العقوبة مثل تعليق العمل ودفع الغرامة بشكل مؤقت، في حال رفضهم ركوب الأشخاص غير المرتدين لكمامات الوجه.


كما قالت الوزارة إنه اعتبارا من بعد غدا الأربعاء، سيطلب من جميع ركاب الطائرات على الرحلات الجوية الداخلية والدولية ارتداء كمامات الوجه على متن الطائرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تلزم الركاب بارتداء الكمامات عند استخدام الحافلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا