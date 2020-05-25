تايوان تتعهد بتقديم المساعدة اللازمة لشعب هونج كونج

قالت رئيسة تايوان تساي إينج وين، إن بلادها ستقدم لشعب هونج كونج "المساعدة اللازمة"، وذلك بعد تجدد الاحتجاجات في تلك المنطقة التي تحكمها الصين ضد قانون للأمن القومي اقترحته بكين حديثا.

وأصبحت تايوان ملاذا لعدد صغير وإنما متزايد من المحتجين المطالبين بالديمقراطية الهاربين من هونج كونج التي تشهد احتجاجات منذ العام الماضي، وفقا لما أوردته

وكالة "رويترز".



وأطلقت الشرطة في هونج كونج قنابل الغاز ومدافع المياه لتفريق آلاف المحتجين الذين احتشدوا يوم الأحد للاحتجاج على خطة بكين فرض قوانين الأمن القومي على المدينة.



وقالت تساي على صفحتها على فيسبوك في ساعة متأخرة من مساء الأحد إن القانون المقترح يمثل تهديدا

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خطيرا للحريات في هونج كونج واستقلالها القضائي.



وأضافت أن الرصاص والقمع ليس هما السبيل لمعالجة طموحات شعب هونج كونج في الحرية والديمقراطية.



وقالت "في مواجهة هذا الموقف المتغير مد المجتمع الدولي يد المساعدة بشكل استباقي لشعب هونج كونج".



وأضافت أن تايوان "ستقدم لشعب هونج كونج المساعدة اللازمة".



وتحظى الاحتجاجات في هونج كونج بتعاطف على نطاق واسع في تايوان كما أن دعم تساي وإدارتها لهذه الاحتجاجات أدى إلى تدهور العلاقات السيئة بالفعل بين تايبه وبكين.

