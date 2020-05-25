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ترمب يتخلى عن راتبه السنوي لصالح الحكومة الأميركية لمواجهة فيروس كورونا

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 مايو 2020 11:22 صباحاً - مشاركة

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وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه تبرع براتبه عن الربع الأول من 2020 لمواجهة ، حيث يقوم بالتخلي عن راتبه السنوي بشكل كامل لصالح الحكومة الأميركية.

وقال ترمب في تغريدة نشرها في وقت متأخر الأحد، “أنا أتخلى، وقد تخليت عن راتبي السنوي، الذي يبلغ 400 ألف – 450 ألف دولار، لصالح الحكومة الأمريكية، والشيك الأخير تم تخصيصه لوزارة الصحة لمواجهة كوفيد-19. شرف عظيم”.

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وأرفق الرئيس الأميركية التغريدة برابط عن إعلان المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني أن الرئيس الأمريكي قام بتحويل 100 ألف دولار، راتبه الكامل عن الربع الأول من 2020، لتطوير أدوية لمكافحة الفيروسات التاجية.

وفي وقت سابق تعهد الرئيس الأميركية بالتخلي عن راتبه الرئاسي السنوي 400 ألف دولار بسبب وضعه، كملياردير، وقال إن سيقوم بالتبرع بالأموال إلى المؤسسات التي يختارها.

ووفقا لأحدث البيانات فقد بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة نحو 1.686 مليون إصابة، توفي منها 99.3 ألف شخص.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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