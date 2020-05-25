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وأعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين إلى البلاد وهو أعلى رقم يسجل في يوم واحد.
وقالت وزارة الصحة إن الإصابات الجديدة تم تسجيلها بين السوريين القادمين إلى البلاد وأوضحت أن منهم 15 من الكويت و3 من السودان وإصابة من كل من روسيا والإمارات، ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا إلى 106 إصابات.
ويعد هذا الرقم هو الأعلى الذي يتم تسجيله في يوم واحد، منذ الإعلان عن أول إصابة في 22 مارس الماضي.
ويرتفع عدد حالات الإصابة في البلاد بشكل مطرد ليسجل أرقاما متزايدة، وجميع الإصابات الجديدة تم تسجيلها وسط السوريين القادمين من الخارج.
وكانت الوزارة أعلنت أمس تسجيل 16 إصابة جديدة لقادمين من الخارج، ويوم السبت الماضي تم تسجيل 11 إصابة لقادمين من الكويت.
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا تسجل الرقم الأعلى بعدد الإصابات بـ”كورونا” منذ تفشي الفيروس في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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