كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 11:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصين: تسجيل 11 إصابة وافدة من الخارج بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، عن عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية بسبب فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.

فيما تلقت تقارير عن 11 إصابة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 82985 حالة، وظلت الوفيات دون تغيير عند 4634 حالة حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن الحالات الوافدة من الخارج تم تسجيل 10 منها في منطقة منغوليا الداخلية والحالة الأخيرة في مقاطعة سيتشوان، كما لم يتم تسجيل أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس.

وأضافت اللجنة أن 7 أشخاص خرجوا أمس الأحد، من المستشفيات ليصل إجمالي المتعافين إلى 78268 شخصا، وأن 5152 من المخالطين لمرضى بالفيروس ما يزالون تحت الملاحظة الطبية.

وتابعت اللجنة، أنه حتى نهاية يوم أمس، تم تسجيل 1724 حالة وافدة من الخارج، غادر منها 1678 حالة المستشفيات بعد تعافيهم، مشيرة إلى أن تم أمس تسجيل 40 حالة بدون أعراض ليصل إجمالي الحالات بدون أعراض المسجلة حتى يوم أمس إلى 396 حالة.

وحتى نهاية يوم أمس، تم تسجيل 1065 حالة مؤكدة من بينها أربع وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و 441 حالة في تايوان بينها سبع وفيات، فيما خرج 1030 مريضا في منطقة هونج كونج و 45 في منطقة ماكاو و 414 في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.

هذا وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم بلغ 345.064، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 5 ملايين و408301.

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وحسب عداد الجامعة، التي تعتبر مرجعا في تتبع انتشار جائحة كورونا، فإن معدل الإصابات اليومية حافظ على استقراره مع انخفاض طفيف، بعد تسجيل 97,3 ألف حالة اليوم مقابل 99,5 ألف في اليوم السابق.

وحسب إحصائية الجامعة، فإن إجمالي المتعافين من المرض بلغ مليونين و168605.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات في الولايات المتحدة (مليون و643,5 ألف) ثم البرازيل (363,2 ألف) وروسيا (344,4 ألف).

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.