فيديو: يونس الميموني
اختار فاعلون مدنيون بطنجة، يوم عيد الفطر من أجل توزيع حلويات وهدايا على ساكنة “حي موح باكو” والأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وكشف أصحاب المبادرة المنتمون إلى جمعية شمس للتربية والتعاون، أنهم يقومون كل سنة بجمع التبرعات من المحسنين، من أجل توزيع القفة على الأسر المعوزة وسد احتياجاتهم، كما يتم توزيع هدايا رمزية على الأطفال، لإدخال البهجة والسرور على الساكنة.
وعبر أحد المستفيدين من المبادرة عن شكره وامتنانه لكل القيمين على هذه المبادرة، التي تظهر بجلاء روح التعاون والتضامن بين المغاربة، في وقت الأزمات.
كانت هذه تفاصيل خبر فاعلون مدنيون في طنجة اختاروا عيد الفطر لتوزيع حلويات وهدايا على ساكنة حي “موح باكو”-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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