شكرا لقرائتكم خبر عن طقس عاصف.. الظلام يخيم على غرب أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

تسبب طقس عاصف في اقتلاع الأشجار وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف في ولاية أستراليا الغربية، في الوقت الذي بدأت فيه أجهزة الطوارئ في بيرث عاصمة الولاية اليوم الاثنين أعمال إزالة الحطام.

ووصلت سرعة الرياح إلى 132 كيلومترا في الساعة في كيب ليوين بأقصى جنوب غرب الولاية صباح اليوم وهي أقوى رياح تشهدها في مثل هذا الوقت من العام منذ 15 عاما، بحسب هيئة الإذاعة الأسترالية.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون على وسائل التواصل الاجتماعي "أثر طقس عاصف على أجزاء كبيرة من أستراليا الغربية وسبب أضرارا وانقطاعات للكهرباء على نطاق واسع. أرجو من الجميع الإصغاء إلى نصائح أجهزة الطوارئ".

وقالت شركة وسترن باور للمرافق إن الكهرباء انقطعت عن قرابة 50 ألف عميل اليوم.