ترامب يتبرع براتبه لمواجهة كورونا

وقال ترامب في تغريدة نشرها في وقت متأخر الأحد: "أنا أتخلى، وقد تخليت عن راتبي السنوي، الذي يبلغ 400 ألف - 450 ألف دولار، لصالح الحكومة الأمريكية، والشيك الأخير تم تخصيصه لوزارة الصحة (الأمريكية) لمواجهة كوفيد-19. شرف عظيم".



وأرفق الرئيس الأمريكي التغريدة برابط عن إعلان المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني أن الرئيس الأمريكي قام بتحويل 100 ألف دولار، راتبه الكامل عن الربع الأول من 2020، لتطوير أدوية لمكافحة الفيروسات التاجية.