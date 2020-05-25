بالصورة: محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده في زمن الكورونا

وشارك رمضان مع جمهوره عبر "إنستغرام" صورة التقطتها ابنة شقيقه، وظهر فيها برفقة زوجته وأبنائه الثلاثة، وأمامهم قالب حلوى كتب عليه: عيد سعيد. وعلق رمضان ‏على الصورة: "عيد ميلادي مع عائلتي الحبيبة".‏

وحققت هذه الصورة تفاعلا واسعا على انستغرام، من حيث تسجيل نسب الاعجاب والتعليقات في هذه المناسبة الجميلة.