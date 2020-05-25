احتفل الفنان محمد رمضان، السبت الماضي، بميلاده في جو أسري هادئ، بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.
وشارك رمضان مع جمهوره عبر "إنستغرام" صورة التقطتها ابنة شقيقه، وظهر فيها برفقة زوجته وأبنائه الثلاثة، وأمامهم قالب حلوى كتب عليه: عيد سعيد. وعلق رمضان على الصورة: "عيد ميلادي مع عائلتي الحبيبة".
وحققت هذه الصورة تفاعلا واسعا على انستغرام، من حيث تسجيل نسب الاعجاب والتعليقات في هذه المناسبة الجميلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة: محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده في زمن الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.