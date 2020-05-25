الأنواء تتوقع حالة الطقس لليومين المقبلين: رياح وارتفاع بدرجات الحرارة

توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الاثنين، أن تشهد البلاد ارتفاعاً بدرجات الحرارة ورياحاً خفيفة إلى معتدلة خلال اليومين المقبلين.

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