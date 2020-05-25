التحالف الدولي يؤكد الالتزام بشراكته مع العراق والتركيز على هزيمة داعش

وقال القائد العام في الجيش الأميركي الفريق روبرت ب. وايت في بيان "إلى أعضاء فرقة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب اليوم ، في الولايات المتحدة الأمريكية ، تكرم تضحية الآلاف من أعضاء الخدمة الذين سقطوا في حروب الماضي والحاضر".واضاف "منذ تشكيل التحالف في 2014، فقد التحالف العديد من الأعضاء الشجعان من الذين قدموا أعلى درجات التضحية لدعم شركائنا في العراق وسوريا".

وتابع "أنا أحثكم في مثل هذا اليوم، أن تتوقفوا للحظة وتستذكروا أبطالنا الذين سقطوا -من الرجال والنساء -الذين ضحوا بحياتهم وهم يرتدون الزي العسكري لبلادهم. سيستذكر التحالف وعلى الدوام إنكارهم لذاتهم وشجاعتهم، وستبقى تضحياتهم محفورة في الذاكرة ولن تمحي أبدا".



واوضح "سيبقى التحالف العسكري الدولي قوية – من خلال قواته المؤلفة مما يقرب من 30 دولة -وسيستمد قوته من ذاكرة رفاقنا الذين سقطوا".

واتم "سنبقى ملتزمين بشركائنا العراقيين والسوريين ونحتفي بشهداء هم، في الوقت الذي تركز فيه على الهزيمة الحتمية لداعش، مهمة واحدة، دول متعددة مع فائق الاحترام والتقدير".

تجدر الإشارة الى ان التحالف الدولي بدأ عملياته فيا لعراق وسوريا منذ عام 2014 لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي بعد احتلاله العديد من الأراضي في البلدين.

