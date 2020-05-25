بالفيديو كسر حظر التجوال يتسبب بانتشار كورونا في أغلب المناطق

ارتفاع أعداد المصابين بفايروس كورونا لم يوقف البغداديين من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.. في ظل وصول مواقع الحجر الصحي لمرحلة لاتقوى على استقبال اي مصاب بسبب امتلائها
الخطر يداهم البيوت.. لم يعد هنالك مفر من الإصابة بفايروس كورونا.. الكل معرض للاصابة بسبب غياب الوعي الصحي.. كسر حظر التجوال الوقائي مكن من انتشاره بشكل سريع.. اغلب مناطق بغداد باتت موبوئة ووزارة الصحة لاتسيطر على زمام الأمور ورضخت للقاتل الصامت.. ويبدو أن الأيام السوداء مقبلة على البغداديين الذين يملؤون الشوارع بمشهد يشبه عملية انتحار جماعية.
مواقع الحجر الصحي ممتلئة بالمصابين ولامجال لاستقبال إعداد أخرى.. لتتجه الخطوات المقبلة نحو احتمالية الحجر المنزلي بعد خروج الفايروس عن السيطرة.
مواقع الحجر الصحي ممتلئة بالمصابين ولامجال لاستقبال إعداد أخرى.. لتتجه الخطوات المقبلة نحو احتمالية الحجر المنزلي بعد خروج الفايروس عن السيطرة.
ألارقام المهولة للمصابين لم توقف العراقيين عن التزاور فيما بينهم في أيام العيد وحتى في الأيام العادية.. العادات والتقاليد لديهم أهم بكثير من الموت وانتشار الفايروس فهم شعب يكرم حتى القاتل.
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