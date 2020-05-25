"نجم النجوم" الأمريكي في ألمانيا يعتزم التخلي عن منصبه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في أعقاب معلومات غير مؤكدة حتى الآن حول اعتزام ريتشارد جرينيل السفير الأمريكي لدى برلين، تخليه عن منصبه، ارتفع سقف الآمال بتحسن العلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا والولايات المتحدة.

ويعتبر جرينيل مخلصا للغاية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويفتخر دائما بعلاقاته الجيدة بالبيت الأبيض، ووصفه ترامب خلال مقابلة تلفزيونية الأحد، بأنه "نجم النجوم".

وعلى مدار عامين خلال عمله كسفير في ألمانيا، رأى جرينيل أن مهمته في المقام الأول تكمن في تمثيل سياسة الرئيس دونالد ترامب في ألمانيا وأوروبا بقوة، ما استياء لدى برلين.

آمال بتحسن العلاقات

في هذه الأثناء، أعرب حزبا الخضر و"اليسار" المعارضان في ألمانيا عن أملهما في أن تتحسن العلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا والولايات المتحدة عقب تخلي جرينيل عن منصبه.

من جهته، قال خبير الشؤون الخارجية في حزب الخضر، أوميد نوريبور، في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الإثنين: "لطالما كان جرينيل منشغلا في المقام الأول بمهام أخرى تربط وجوده بواشنطن. وقد جاءت استقالته بناء على ذلك".

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أما رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، ديتمار بارتش، فرأى أنه من المفيد لألمانيا أن يكون لديها سفير أمريكي غير سياسي.

ووفق معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية، يعتزم جرينيل عقب انتهاء مهمته كمنسق استخباراتي مؤقت للحكومة الأمريكية، غدا الثلاثاء، التخلي أيضا عن منصبه كسفير خلال الأسابيع المقبلة.

ورغم أنه لا يوجد تأكيد رسمي على هذه المعلومات حتى الآن، فقد أعرب جرينيل، أمس الأحد، عن شكره عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على كثير من تحيات الوداع.

وفي تعليق على تنفس ألمانيا الصعداء عقب مغادرته مهام منصبه، ردّ السفير: "إنكم ترتكبون خطأ كبيرا إذا اعتقدتم أن ضغط أمريكا سيتوقف. إنكم لا تعرفون الأمريكان".

وفي فبراير/شباط الماضي، استدعى ترامب جرينيل على نحو مفاجئ إلى واشنطن لتولي منصب منسق الشؤون الاستخباراتية بصفة مؤقتة.