محمد بن سلمان: هذا ما يؤلمني في العيد

حرص الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على تهنئة منسوبي وزارة الدفاع التي يقضي الآلاف من جنودها عيد الفطر في الخطوط الأمامية لأداء مهمتهم في حماية حدود وطنهم.

تهنئة ٌجاءت عبر اتصال مرئي، بمشاركة كل من الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، وقادة أفرع القوات المسلحة، إضافة إلى كبار مسؤولي الوزارة، ولم يخف فيها ولي العهد ما يؤلمه في هذا العيد.

وخلال اللقاء تبادل الحاضرون التهاني بعيد الفطر السعيد الذي حلّ هذا العام بطقوس وعادات استثنائية بسبب فيروس كورونا الذي فرض التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الوباء.

وفي كلمته، قال ولي العهد السعودي: "عيد مبارك، وأسأل الله أن يعيد هذا العيد على الجميع والمملكة سنوات مديدة بعز وقوة وسعادة للجميع"

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لكن هناك ما يؤلم ولي العهد السعودي هذا العام وهو يحتفل بعيد الفطر في ظروف استثنائية.

وهو ما عبّر عنه في التهنئة بقوله "ما يؤلمني في هذا العيد هو - أنه يوم فرح وواجب علينا أن نفرح كمسلمين - ولم أستطع أن أكون بينكم هذا اليوم، لكن الظروف السيئة إن شاء الله تزول".

مضيفا "نحن مقبلون إن شاء الله على خير دائما بهمة رجال المملكة العربية السعودية سواء عسكريين أو مدنيين، وعيدكم مبارك".



وأمس الأحد، احتفل غالبية المسلمين حول العالم بحلول أول أيام عيد الفطر، في مناسبة حلّت هذا العام وسط انتشار جائحة كورونا التي غيّبت طقوسا وعادات واقتصرت فرحتها على المنازل، توخيا من الوباء القاتل.

