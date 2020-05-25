عطالله: لا نريد وطناً منهوباً أو بلا كرامة

لفت الوزير السابق ​غسان عطالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي في مناسبة عيد ​المقاومة​ والتحرير إلى ان "هذا التاريخ الذي تحقق فيه انتصار ل​لبنان​ لم تحققه أعظم الدول لا بدّ أن يكون درساً لنا فعندما تتوحّد الإرادة نحقّق المستحيل وكما تشاركنا مع المقاومة فرحة الانتصار حينها سنستمر معاً للانتصار على الفساد...لا نريد وطناً منهوباً أو بلا كرامة ​​​​​".

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