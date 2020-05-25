أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا ربيعيا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الجمعة حيث يتقلب تدريجياً. وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب محلي على المرتفعات و حتمال امطار خفيفة في الفترة الصباحية على الجبال و في الداخل ، و بداية ارتفاع تدريجي ب​درجات الحرارة​ على الجبال والداخل و المناطق الساحلية الجنوبية كما تنشط الرياح أحياناً فيما تبقى درجات الحرارة في ​بيروت​ و ​الشمال​ دون معدلاتها الشهرية.

الثلاثاء:قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و في الداخل ودون تعديل يذكر على الساحل بحيث تقارب معدلاتها الموسمية و ارتفاع في نسبة الرطوبة .

الأربعاء:صاف اجمالاً الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و في اداخل و دون تعديل يذكر على الساحل مع رطوبة مرتفعة .

الخميس: قليل الغيوم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و في الداخل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طقس ربيعي مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.